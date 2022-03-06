男星大方送生日禮物　她竟脫口「18禁」

曾被張惠妹（阿妹）譽為「轉音小王子」的葉秉桓，昨（5）日於高雄舉行個人小型音樂會，主題設定為敘述他近兩年在外打拼的心路歷程。葉秉桓在音樂會透露：「雖然一切看似平順，但我十分想念家鄉的家人、朋友，也對一直等待著我的粉絲們牽掛！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-06 21:00:00
本場嘉賓邀來好友符瓊音（Meeia）驚喜站台，兩人合唱《Say Something》，說起兩人相識的契機，原來2人都是選秀節目出身，在多年前一起跑校園的保母車上認識，後來變成無話不談的好友，常因為工作需求，一起出門壓馬路，買衣服、飾品、舞台上用得到的配飾做穿搭，符瓊音對喜歡的東西很阿莎力，曾在百貨公司周年慶時，買了一個折後2萬多的包包。
由於雙方已兩年沒見面，這次兩人先後回到台灣，葉秉桓把兩年份的生日禮物，獻上送給符瓊音，符瓊音表示，為了感謝好友，她特別在演出戴上葉秉桓送的耳環，還把口紅都帶來現場，並要求葉秉桓在台上幫她擦口紅，有趣的是符瓊音爆出笑話，她表示第一次擁有這麼高級的精品口紅「嬌蘭」，但興奮到再次口誤，「不小心唸成『攔轎』，金害啊，大家笑我是含冤攔轎了！」全場為這突如其來的口誤笑到併軌，葉秉桓則表示，是人生中第一次幫女生擦口紅，還讓粉絲們現場驗證是否過關，兩人逗趣互動笑翻現場。