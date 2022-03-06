烏克蘭遭砲轟Airbnb卻客滿！網「只訂不住」狂捐近5千萬
俄羅斯入侵烏克蘭造成數十萬平民流離失所，許多烏克蘭人只能被迫離開到鄰近的東歐國家避難，失去收入來源同時也沒辦法回到習慣的家鄉。然而在一片戰火下，跨國短期租屋平台Airbnb上卻出現了烏克蘭旅館被「訂爆」的客滿情況，原來是世界各國的網友們為了援助烏克蘭人民，以「訂而不住」的方式將錢交到人民手中盡一些心力。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-06 16:45:19
美媒《全國公共廣播電台》日前採訪到這個「只訂房，不入住」援助烏克蘭運動發起人，這名住在美國鹽湖城的民眾表示，自己希望能身體力行幫助烏克蘭人民，於是透過臉書的群組召集不少同為Airbnb的房東、旅客，共同訂了首都基輔的住宿；而在動員逐漸擴大後，也有許多網友效仿他們的行為，同樣在不同的城市向烏克蘭居民們訂下兩、三晚的住宿。
由於這個手法傳播相當普及，Airbnb也決定但凡是烏克蘭房東或是在烏克蘭訂房的用戶，在這段時間內全都不需要手續費，如此一來房東就能直接收到全球網友的「訂單」報酬。
根據《全國公共廣播電台》報導，光是2、3日全球網友就訂了總共6萬1千間烏克蘭人的房間，Airbnb更是透露，這兩天的收費接近2百萬美元（約新台幣5千6百萬元）。一名人在基輔的房東馬蒂謝娃（Martiusheva）受訪時表示，這些訂房對他們的生活有著相當大的幫助，因為在這艱困的時候許多人沒有收入，政府也將資源投入戰爭求勝，人民們必須互相幫助與依靠才能堅持下來。