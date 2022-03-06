PLG／透露塞瑟夫心繫家人 許總：訓練手機響他馬上去接
今日桃園領航猿在主場和富邦勇士進行交手，賽前有球迷自發的拿起自製的烏克蘭旗子，主場球隊也特別舉辦了溫馨的儀式來為富邦烏克蘭籍洋將塞瑟夫打氣，希望他的同胞和家人一切平安，並且宣揚對反戰的訴求。
記者黃建霖/桃園報導
2022-03-06 17:30:16
賽前聯盟執行長陳建州特別到場邊和賽瑟夫對談，他受訪時也表示，「聯盟能為他做的不多，球迷自發性做這個活動讓我很感動。」另外，他也表示希望大家能給塞瑟夫一些時間去調適，畢竟妻小還在烏克蘭，不能接他們出來、自己也不能進去，現在心裡肯定不好受。
在贏球之後，賽後富邦主帥許晉哲也謝謝領航猿的儀式，「因為這一周塞瑟夫基本上是沒辦法訓練的，所以洋將就選擇德古拉。賽前知道主場要進行這個儀式，所以我們教練團、球員也可以用自己的方式表達對他的支持。」
許總也透露，塞瑟夫在訓練時就是拿著手機看新聞，有一次當電話突然響起，他就直接衝過去接，讓自己印象深刻。因此何時回歸一切以他為準，不會要求他一定得什麼時候該回來，球隊絕對支持他。
好在雖然塞瑟夫缺陣，但是頂替上場的德古拉表現不錯，全場拿到22分17籃板，讓富邦在年後取得了3連勝，戰機維持不墜。