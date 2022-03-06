瑞莎帥弟娶台灣妻聲援烏克蘭　竟收莫名恐嚇訊息

俄烏戰爭延燒，引起全球群情激憤，原為烏克蘭籍、現為台灣籍的女星瑞莎，也對家鄉遭遇戰火很痛心，她過年後剛產下第二胎，目前仍在坐月子，她的弟弟安多利今（6）日則出席在中正紀念堂自由廣場的活動，隔海聲援烏克蘭的昔日同胞，穿著西裝的帥氣模樣，被讚跟姊姊顏值一樣高。





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▲安多利（右）今出席活動聲援烏克蘭。（圖／翻攝瑞莎FB）

▲安多利（右）跟隨姐姐腳步，已經在台灣居住9年。（圖／翻攝瑞莎FB）

▲安多利（左二）娶了台灣老婆，也是正港正彎人了。（圖／翻攝瑞莎FB）

瑞莎在臉書發文，向台灣粉絲道謝，感謝外界捐款之外，還援贈烏克蘭27噸醫療物資，並一直幫烏克蘭發聲，「很謝謝所有想辦法幫助需要的人的台灣人！台灣是個很小但愛很大的地方，全世界都看得到，感覺得到！覺得很幸福可以在這裡生活，自由說想說的，與做熱愛做的事情」。





她的弟弟安多利跟隨姊姊腳步，在台灣生活了9年，前年也娶了台灣老婆。據《自由時報》報導，安多利今在自由廣場上發聲，表示自己已經把台灣當成第二個家，並透露在台灣有許多俄羅斯人，部分支持普丁的人，甚至傳送訊息恐嚇他們，聲稱烏克蘭是屬於俄羅斯的地區。





▲安多利（左）在自由廣場發表看法，呼籲台灣人力挺烏克蘭。（圖／翻攝瑞莎FB）

如今安多利在烏克蘭的好朋友都走上戰場，命運未卜，他期盼台灣人能支援烏克蘭，拒絕跟俄羅斯來往，「其實我覺得烏克蘭跟台灣一樣，就是一樣的問題，我們都要非常努力保護我們的自由。」瑞莎讚美弟弟勇敢行為，「弟弟，你長大了！I’m so proud of you.」。



