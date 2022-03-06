PLG／超過一個半月沒打 德古拉上超過預設時間也不喊累
富邦勇士今日以99:79擊敗桃園領航猿，球隊大洋將德古拉這一場10投8中拿下22分17籃板，為球隊做出貢獻。總教練許晉哲認為他為了球隊拚盡全力，超過預設的上場時間也不喊累，值得嘉許。
記者黃建霖/桃園報導
2022-03-06 17:46:08
德古拉上一次出賽是在今年的1月23號，距離目前已經超過一個半月。不過這一場他還是展現自己在禁區的威力，讓領航猿承受相當大的協防壓力。雖然防守端腳步過慢的問題還沒解決；不過在進攻方面，他確實帶給球隊不小的幫助。
由於塞瑟夫不確定何時能回歸，因此德古拉今天打出表現，對於球隊在調度上有正向的意義。許總在記者會也稱讚後者，透露他今天主動要求多打，上場時間已經是近5戰最多。
德古拉一直以來有體能問題，因此在來台前兩戰之後，富邦教練團有意識的控制他的出賽時間在30分鐘以下。「他今天的上場時間已超乎我的想像，今天第四節本來要換他下來，不過他主動和我講不用下。」
而德古拉則是表示，過完年後大家都很認真在做訓練，接下來有更多場次，必須要更團結去贏下比賽。至於今天在場上，他直言在上半場時就覺得自己可以打更多時間，後面就是遵照教練的指示看怎麼樣能打得更團隊。