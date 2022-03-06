韓國公民欲赴烏參戰抗俄 遭外交部潑冷水：恐面臨刑罰
俄烏戰事進入第11天，侵略行動除了引起國際撻伐制裁外，烏克蘭政府也積極招募外國志願者組「國際傭兵團」共同對抗俄軍。根據烏克蘭駐韓大使館官員表示，有數十名韓國公民有意願報名，然而當局卻提醒加入烏克蘭軍隊可能違反韓國現行法律，恐面臨刑事處分。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-06 17:46:08
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公開宣布徵召國外志願者參加「國際軍團」抗俄，根據外媒報導，光是美國就已有3千餘人響應。不過韓國《中央日報》日前引述該國外交部說法，指出當局雖然並未正式表達立場或祭出警告，但根據國內現行法律來看，一般韓國公民是無法順利赴烏參戰的。
報導指出，烏克蘭駐韓大使館官員於3日表示，有數十名韓國公民欲赴烏克蘭加入軍團，不日將會寄發電子郵件告知具體入伍程序；然而韓國外交部已將烏克蘭列為「四級旅行警報」地區，全境頒布旅行禁令，一般公民是無法順利前往烏克蘭的。
此外，報導也列出該國法界人士看法，指出倘若韓國公民若成功加入志願軍，算是觸犯該國的「私戰罪」，亦即國民在國家尚未發布戰鬥命令或宣戰下，主動對他國發起戰鬥；若觸犯私戰罪或從事相關活動之主謀，恐面臨1年以上有期徒刑、3年以下監禁或5百萬韓元（約新台幣11萬5千元）以下罰款的刑事處份。
比照各國對公民加入外籍志願軍的態度，除了美國有大批志願者響應外，英國與日本皆偏保留態度，警告私自赴烏作戰者回國恐面臨法律問題；前蘇聯國家如喬治亞、白俄羅斯則也有不少志願者在批准下出發。
日前烏克蘭總統澤倫斯基演講時表示，烏克蘭正準備迎接首批由外國志願者組織而成的國際軍團，屆時將會有約達1.6萬名兵力加入。