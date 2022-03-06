陳美鳳「前夫」回歸三人行　洪都拉斯嘆：體力要練好

藝人陳美鳳、霍正奇跟洪都拉斯日前在民視八點檔《黃金歲月》拍攝外景，大批人馬在路上「追趕跑跳」吸引不少民眾目光，尤其霍正奇睽違近8個月穿粉色西裝再度回歸劇組，好開心終於回來了。至於角色是不是美娟（陳美鳳飾演）的前夫，霍正奇表示「這一次角色超驚奇」，連他都沒有想到劇情會這樣發展。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-06 19:00:00
霍正奇帥氣回歸，洪都拉斯坦言很怕，「因為情敵回來了。」不過他飾演的達哥這段時間也為了陳美鳳一家人盡心盡力，所以有幾分勝算。在劇中為了張羅女兒采苓（葉家妤飾演）治病，還去找靈修大師要雙修祈禱，這一場是洪都拉斯跟陳美鳳要去練瑜伽，在街頭被找碴而驚見霍正奇的戲，讓洪都拉斯直呼「錢太難賺」，因為在街頭上演「你追我跑」，一場戲下來已氣喘吁吁，他笑說自己從進入《黃金歲月》以後，就被編劇當作是28歲少年一樣，有武打戲還有飆車大場面，這一次拍攝結束也讓他許願：「我一定要把體力練好。」
面對舊愛、新歡攪在一起，陳美鳳很開心這一場戲天空作美，除了出大太陽還有微風徐徐，劇組也分工明確，大家很順利的把重頭戲完成，加上洪都拉斯跟霍正奇聚在一起就是歡笑聲不斷，讓她笑說不是動作戲拍到腳痠，是被逗笑到肚子痛。