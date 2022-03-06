T1／早哥傷缺！布銳克曼致命失誤 馬龍率特攻逆轉20分勝
T1新北中信特攻本周主場3連戰，今(6)日面對榜首高雄全家海神，逆轉20分落後，洋將馬龍最後16秒將功贖罪連拿5分、全場31分，率隊終場以91:90擊敗海神，雙方只差0.5場勝差。
記者鍾東穎/新北報導
2022-03-06 20:03:38
特攻週五和台啤英熊鏖戰延長賽，以8分之差帶走勝利，不過休息不到20小時，面對臺中葳格太陽以105:113吞敗，今天對上榜首海神，賽前傳出壞消息，主力得分洋將「早哥」厄力因小腿傷勢休兵。
特攻僅靠洋將馬龍前三節攻下26分，還有阿巴西的16分，以63:75緊咬落後，而海神多點開花，一度領先達20分，但第四節意外陷入亂流，呂濟而、阿巴西接連得手，帶起一波13:2，特攻首度反超。
兩隊陷入拉鋸，最後一分鐘，林任鴻失手但抓下籃板，助攻霍爾切入，馬龍失誤賠上犯規，于煥亞兩罰俱中，不過馬龍立刻將功贖罪，飆進三分球後，接著抄截自己上籃，連拿5分逆轉戰局，布銳克曼最後失誤相當致命，終場特攻以1分之差險勝。
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