王祖賢息影18年復出？東方不敗造型重現江湖　

曾演出《倩女幽魂》風靡一時的女星王祖賢，自2004年演出《美麗上海》後宣布息影，在加拿大溫哥華虔心向佛，55歲的她依舊保有凍齡美貌，經常被粉絲偶遇，稱讚她濃眉大眼、美麗如昔，而近日男星向佐主演的新片《門前寶地》，電影預告卻驚現王祖賢身影，疑似喊話她可能將復出！





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▲向佐（左）和郭碧婷主演的《門前寶地》以夫妻首度共演為噱頭。（圖／翻攝趴圈醬紫微博）

▲王祖賢息影18年，在加拿大溫哥華虔心向佛。（圖／王祖賢貼吧）

徐浩峰執導的新片《門前寶地》，以1920年的天津為背景，描述武館館長過世，後續弟子爭搶繼位，引發滿城風雨的故事，被視為《一代宗師》的續篇。本片最大噱頭，就是向佐和郭碧婷以夫妻檔出演，沒想到預告片竟出現息影18年的王祖賢身影，讓影迷相當好奇。





預告中，向佐對著鏡頭說，「電影上映後，觀眾會覺得這部電影有個漏洞，片中的我，有妻子、發小（青梅竹馬）、兄弟，唯獨是沒有交代我母親是誰，其實她一直都在，如果她出馬，所有的問題會瞬間解決，而片中所有的故事，根本就沒有機會發生」，隨後鏡頭帶到屋內上方，掛著一幅照片，竟是王祖賢在1993年電影《東方不敗──風雲再起》中的造型。





▲向佐在新片預告賣關子，母親角色令人好奇。（圖／翻攝趴圈醬紫微博）

▲向佐的新片預告裡驚現王祖賢的東方不敗造型。（圖／翻攝趴圈醬紫微博）

向佐這段賣關子的話，似乎暗示王祖賢在電影中客串一角，由於向佐的父親向華強在香港影業舉足輕重，王祖賢當年紅透半邊天時，向華強還投資過她參演的電影，有網友認為，若是由影壇大亨出馬，親自為兒子說情，說不定真的請到王祖賢復出；也有人認為片商可能只是用王祖賢照片作為噱頭，導演徐浩峰也是王祖賢粉絲，推測是向女神致敬的成分高，可能會以特殊方式讓王祖賢在電影裡出現。



