T1／海神教頭第一次輸在最後7秒 于煥亞坦言：慌了
T1榜首高雄全家海神今(6)日作客新北中信特攻，最後16秒領先4分，竟然發生致命失誤，以90:91本季首次敗給特攻，賽後海神教頭喬伊斯無奈，這是他第一次4分領先輸在最後7秒， 于煥亞坦言當時有些慌了。
記者鍾東穎/新北報導
2022-03-06 20:54:39｜2022-03-06 20:58:32
海神前三節一度領先20分，沒想到第四節開局被特攻打下一波2:13追平，最後16秒先被馬龍轟進一記三分球，結果發球進來，布銳克曼要傳給于煥亞時，被馬龍抄截，接著馬龍獨自上籃，7秒內連拿5分率隊逆轉。
賽後喬伊斯無奈直呼，「這是我執教生涯第一次領先4分輸在最後7秒，蠻失望的，今天有很多機會能把這場比賽拿下來。」喬伊認為今天罰球26投81中沒能把握拉開差距也是輸球原因，不過目前還是榜首，這是很好的學習機會，正面看待。
于煥亞回憶道，「被投進一個三分球後，當下感覺有點慌，站位的佈署也沒有很明確，很匆促的就把球發出來，他們可能也在設陷阱，要去抄球，他們最後的防守算很積極，就算抄不到也會犯規。」
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