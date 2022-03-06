詹雯婷唱到一半痛哭　怪粉絲「害我輸2000」

Faye詹雯婷的個人演唱會昨（5）日晚間登場，近距離看到爆滿的歌迷，她瞬間哽咽失聲，沒想到曲畢之後，她一邊沉浸在歌迷的感動之中，一邊向歌迷「抱怨」：「你們的表情讓我又輸了2千塊！」情緒上的反差逗笑了全場歌迷。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-06 22:00:00
非常看重自己每一場演出的Faye詹雯婷，為這次的演唱會投入了大把心力，首先在歌單安排方面，除了新專輯的11首歌曲，更穿插著上一張個人專輯《小太空》的曲目，用音樂呈現出詹雯婷的不同切面。在努力開創出未來的同時，她表示，這幾年她還是偶爾會回頭看一下，去重新發現「詹雯婷」是誰，「我把很多感受重組、重構，來成為一個新的自己。有一些老東西，現在看來還是滿好的。」
感性的詹雯婷在整場演唱會中數度唱到哽咽，她不好意思地對歌迷們道歉：「謝謝你們忍受我哭到破音。」因為演出舞台與觀眾距離非常近，她一看到歌迷們熟悉的臉龐，被歌迷們充滿愛的氣場包圍，加上演唱《詠愛》時回想起出道18年來的點點滴滴，立刻招架不住。後來詹雯婷更是沒料到，自己已經唱過上千次的《我們的愛》，竟然也會讓她激動到百感交集，喉頭一酸就再也無法把歌完整唱完。上周台中場以及昨晚開場前，導演都與她打賭2千元她一定會哭，果然兩場她都「不負期望」地感動落淚，她因此笑說：「今天導演還想加碼到5千塊，還好我沒答應。」