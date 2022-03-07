恐炸烏克蘭軍工企業！俄加碼警告：收容烏戰機者視同參戰
俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）6日表示，俄軍將針對烏克蘭的國防軍工企業實施精準打擊，被認為意在「廢烏克蘭武功」；同時，這位軍方發言人還加碼警告，烏克蘭鄰國不應為烏軍戰機提供服務，否則將會被視為參與這場衝突。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-07 06:56:18
綜合《國際傳真社》（Interfax）、《莫斯科時報》等外媒報導，科納申科夫聲稱，烏克蘭正利用國內軍工企業，修復遭俄軍打擊的軍事硬體設備，準備重新投入作戰，因此為了落實烏克蘭「去軍事化」的一環，俄羅斯武裝部隊將以精準導引武器，打擊烏克蘭的國防軍工企業。
科納申科夫並呼籲，在烏克蘭國防軍工企業工作者，最好趕緊離開，以免被波及，還說目前烏克蘭幾乎所有戰備航空力量都已被摧毀。
此外，科納申科夫也警告，烏克蘭鄰國不應為烏軍戰機提供服務，如果有烏克蘭戰機由鄰國起飛並參與戰鬥，這些國家將被視為參與衝突：「我們確定烏克蘭戰鬥機已經飛往羅馬尼亞和其他鄰國。」
科納申科夫還說，利用這些國家的機場網絡作為烏克蘭的軍用航空基地，對俄羅斯軍隊使用武力，都可被視為捲入武裝衝突。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）仍在持續要求西方諸國，於烏克蘭上空實施禁飛區，以防止俄羅斯發動更多襲擊。