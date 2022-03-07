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台中惡火6死！房東隔41套房收租　樓梯堆「回收」阻逃生

▲台中興中街6傳出火警，屋內民眾為逃生攀爬到遮雨棚上等待救援。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲台中興中街6傳出火警，屋內民眾為逃生攀爬到遮雨棚上等待救援。（圖／翻攝自記者爆料網）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 07:36:39｜2022-03-07 07:43:14

昨（6）日台中興中街七樓住宅發生大火，釀6死6傷悲劇，火勢迅速從一樓竄起，黑煙迅速籠罩整棟樓，由於一樓與樓梯間堆滿拾資源回收及雜誌等物品，導致救援困難、逃生不易，有住戶為了躲避濃煙，徒手盤爬於遮雨棚上，等不及救援就跳樓逃生，但仍有6人逃生不及罹難。

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台中興中街大火發生在昨天下午4點30分左右，消防局共派遣第七大隊、中區、信義、大誠、中港、北屯、東英、文昌、中山、國光、太平、烏日及指揮中心應變小組共13單位，出動消防車23輛、救護車9輛、指揮車5輛，人員113名救災。

案發當時，救災人員趕抵現場就看到濃厚黑煙，1樓到頂樓都充滿火舌，下午4點45分開始，最先救出2名傷者就醫，有吸入性嗆傷，隨後再救出1位頭部撕裂傷的傷者。

期間有3位受困民眾為逃生，徒手爬上屋外遮雨棚，其中一名住戶更因受不了高溫，從6樓一躍而下，砸中一台白色轎車，所幸轎車吸收了下墜衝擊，緊急送醫後，已無生命危險；另2名受困在遮雨棚上的民眾，則苦撐了1個多小時，最後在17時許順利被雲梯車救下。

火勢共延燒2小時，最後造成6死6傷慘劇，消防人員在控制住火勢後，18時許進入屋內救災，逐一搜索樓層，結果在3樓發現1女、5樓1男、6樓1男已燒成焦屍、6樓樓梯及7樓各1人，以及8樓違建1人，共計6人死亡。

▲現場火光沖天。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲現場火光沖天。（圖／翻攝自記者爆料網）
據了解，該棟大樓原先為飯店，後改成出租套房，7層樓加上頂樓違建，共隔出41間房，由於住戶甚多，樓道間擠滿各種雜物，加上該棟大樓是直通梯，沒有安全梯，產生「煙囪效應」，讓整棟樓的樓梯間都燒了起來，不僅造成民眾逃生不易，救援也變得困難。

這起重大傷亡火警，台中市長盧秀燕昨晚也趕抵火場關心，並指示市府協調飯店，安置29名順利逃出但無家可回的住戶，也轉往醫院探視傷者。（編輯：孫唯容）


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