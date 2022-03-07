台中惡火6死！房東隔41套房收租　樓梯堆「回收」阻逃生

我是廣告 請繼續往下閱讀
案發當時，救災人員趕抵現場就看到濃厚黑煙，1樓到頂樓都充滿火舌，下午4點45分開始，最先救出2名傷者就醫，有吸入性嗆傷，隨後再救出1位頭部撕裂傷的傷者。
期間有3位受困民眾為逃生，徒手爬上屋外遮雨棚，其中一名住戶更因受不了高溫，從6樓一躍而下，砸中一台白色轎車，所幸轎車吸收了下墜衝擊，緊急送醫後，已無生命危險；另2名受困在遮雨棚上的民眾，則苦撐了1個多小時，最後在17時許順利被雲梯車救下。
火勢共延燒2小時，最後造成6死6傷慘劇，消防人員在控制住火勢後，18時許進入屋內救災，逐一搜索樓層，結果在3樓發現1女、5樓1男、6樓1男已燒成焦屍、6樓樓梯及7樓各1人，以及8樓違建1人，共計6人死亡。
據了解，該棟大樓原先為飯店，後改成出租套房，7層樓加上頂樓違建，共隔出41間房，由於住戶甚多，樓道間擠滿各種雜物，加上該棟大樓是直通梯，沒有安全梯，產生「煙囪效應」，讓整棟樓的樓梯間都燒了起來，不僅造成民眾逃生不易，救援也變得困難。
這起重大傷亡火警，台中市長盧秀燕昨晚也趕抵火場關心，並指示市府協調飯店，安置29名順利逃出但無家可回的住戶，也轉往醫院探視傷者。（編輯：孫唯容）