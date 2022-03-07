油價又要漲了？美國務卿：與歐洲磋商　禁止俄國石油進口

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自從俄羅斯上個月正式揮軍烏克蘭以來，美國已宣布對俄羅斯和總統蒲亭（Vladimir Putin）實施一系列制裁。然而，制裁俄國石油一事造成的影響可能更加劇烈，因為俄羅斯是世界第2大石油生產國，相關舉措不僅史無前例，還可能導致油價再度飆升，給全球的消費者帶來痛苦打擊，特別在疫情重創各國經濟，民眾仍受通貨膨脹所苦之際。
報導也指出，儘管美國本身對俄羅斯石油的依賴不算高，以去年12月來看，美國從俄羅斯進口的石油僅為每天9萬桶，但國際市場牽一髮而動全身，單一地區的供應衝擊，都可能會影響各地的價格浮動。
除了俄國石油，布林肯受訪時也證實，美國正積極與波蘭促成協議，由波蘭向烏克蘭提供俄製軍用飛機，美國則考慮提供飛機給波蘭，但目前還沒有實際時間表。至於被問到美國是否願意接受烏克蘭難民時，布林肯則指出，美國會盡力支持接收烏克蘭人民的國家，並在適當時機，就向美國尋求庇護的難民採取行動。
全球第2大石油公司「殼牌（Shell）」近日才因繼續購買俄羅斯石油而飽受批評，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）因而痛批：「俄羅斯石油對你來說沒有烏克蘭血腥味嗎？」迫使該公司於5日發表聲明，解釋殼牌是為了維持歐洲燃油供應，不得已才購買俄羅斯石油，因為一旦石油供應不足，能源行業將難以保證在未來幾星期，還可以向歐洲各地供應石油產品。
殼牌公司也承諾，會盡可能尋找俄羅斯石油的替代品，但有些事確實難以在短時間內發生變化，會把與俄羅斯石油交易獲得的利潤，捐給烏克蘭提供人道主義援助的基金。