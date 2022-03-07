美女主播戰勝新冠肺炎　宣布喜訊：懷孕4個月了

華視主播林彥汝去年5月證實自己、丈夫、兒子、母親和婆婆確診新冠肺炎，挺過17天治療，林彥汝終於在6月9日離開檢疫所返家，可惜婆婆59天後仍不幸病逝，令一家人悲痛不已。事隔近一年，林彥汝在臉書宣布好消息，「我已經懷孕4個月了！」
娛樂中心/綜合報導
2022-03-07 09:02:48
林彥汝昨（6）日在臉書上宣布「大家看得出來，我已經懷孕4個月了嗎」。她坦言，這一年多來的心情起伏很大，從去年確診到康復，「身體也明顯變得虛弱，走路會喘，內心一度憂鬱慌張」，林彥汝只好努力運動並調整飲食，盡快恢復體力。
某次，林彥汝到台南出差，在飯店驗孕驗出兩條線，「因為內心太激動，坐在馬桶上無法控制的大哭了一場」，她感動表示，終於等到了長久期盼的小寶貝，「感謝小天使願意飛進我們家，我們將所有的愛都給你」，她也開心附上兩張工作照，公開4個月的孕肚，直呼「黑暗終究會過去，我將這份幸運分給所有人。」（編輯：薛羽彤）
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