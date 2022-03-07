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美女主播戰勝新冠肺炎　宣布喜訊：懷孕4個月了

▲林彥汝戰勝新冠肺炎，宣布懷孕4個月好消息。（圖／林彥汝臉書）
▲林彥汝戰勝新冠肺炎，宣布懷孕4個月好消息。（圖／林彥汝臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-07 09:02:48

華視主播林彥汝去年5月證實自己、丈夫、兒子、母親和婆婆確診新冠肺炎，挺過17天治療，林彥汝終於在6月9日離開檢疫所返家，可惜婆婆59天後仍不幸病逝，令一家人悲痛不已。事隔近一年，林彥汝在臉書宣布好消息，「我已經懷孕4個月了！」

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▲林彥汝挺孕肚播報。（圖／林彥汝臉書）
▲林彥汝挺孕肚播報。（圖／林彥汝臉書）
林彥汝昨（6）日在臉書上宣布「大家看得出來，我已經懷孕4個月了嗎」。她坦言，這一年多來的心情起伏很大，從去年確診到康復，「身體也明顯變得虛弱，走路會喘，內心一度憂鬱慌張」，林彥汝只好努力運動並調整飲食，盡快恢復體力。

▲林彥汝曾確診新冠肺炎，現已康復。（圖／林彥汝臉書）
▲林彥汝曾確診新冠肺炎，現已康復。（圖／林彥汝臉書）
某次，林彥汝到台南出差，在飯店驗孕驗出兩條線，「因為內心太激動，坐在馬桶上無法控制的大哭了一場」，她感動表示，終於等到了長久期盼的小寶貝，「感謝小天使願意飛進我們家，我們將所有的愛都給你」，她也開心附上兩張工作照，公開4個月的孕肚，直呼「黑暗終究會過去，我將這份幸運分給所有人。」（編輯：薛羽彤）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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