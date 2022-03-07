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戰火無情！烏克蘭1歲半童慘死　父母哭喊：為什麼

▲烏克蘭南部城市馬立波1家醫院，4日迎來1對絕望的父母，將遭俄軍炮火重傷的兒子送院搶救。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭南部城市馬立波1家醫院，4日迎來1對絕望的父母，將遭俄軍炮火重傷的兒子送院搶救。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-07 08:55:00

烏克蘭南部重要戰略港口城市馬立波（Mariupol）連日遭俄軍攻擊，不少平民慘遭波及。1名18個月大的男嬰，當地4日慘遭俄軍炮火擊中，父母急忙將他送進醫院搶救，最後仍宣告不治，男童父母心碎伏在兒子遺體上哭泣、以及醫護坐地嘆息的模樣，讓人看了相當鼻酸。

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綜合《美聯社》等外媒報導，1對絕望的父母在當地時間4日衝進馬立波1家醫院，爸爸費多爾（Fedor）慌張的抱著只有18個月大的兒子克里爾（Kirill）入院，而媽媽亞茨科（Marina Yatsko）則淚流滿面的跟在後頭，不斷央求醫護人員救救他們的兒子。

▲醫護人員全力搶救男童。（圖／美聯社／達志影像）
▲醫護人員全力搶救男童。（圖／美聯社／達志影像）
原來，這名幼童是在俄軍的攻擊中被炮火擊中，傷勢十分嚴重，送院時身上裹的淺藍色毯子滿是血跡，而且到院時已無生命跡象，父母只能抱著一絲希望，將他送到醫院搶救，希望還有機會能從死神的手中將兒子搶回來。

男童送抵醫院後，醫護人員立刻為他進行搶救，可惜回天乏術，男童最終仍宣告不治。他的父母在聽到搶救失敗的消息後，難過的相擁而泣，甚至伏在兒子逐漸冰涼的遺體上痛哭，連醫護也因為救不了孩子，只能無奈的蹲坐在地上嘆氣。

▲確認兒子再也回不來的噩耗，費多爾與亞茨科忍不住痛哭。（圖／美聯社／達志影像）
▲確認兒子再也回不來的噩耗，費多爾與亞茨科忍不住痛哭。（圖／美聯社／達志影像）
▲無力救回男童，醫護人員沮喪蹲坐在地。（圖／美聯社／達志影像）
▲無力救回男童，醫護人員沮喪蹲坐在地。（圖／美聯社／達志影像）
有醫護人員表示，由於部分醫院已經沒有電和暖氣，醫生們只能用他們的智慧手機，以手電筒功能檢查病人的傷口，他們當中很多人已連續工作1個多星期甚至更久都沒有休息。

烏克蘭與俄羅斯日前才在第2輪談判中達成協議，基於人道主義，會暫時在馬立波等地區停火，以協助平民撤離。然而，馬立波市政府數度指控俄軍，在停火協議下仍未停止轟炸，導致不少無辜民眾受傷甚至送命。

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