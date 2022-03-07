缺電危機無解　李貴敏：台灣「高科技國家」名譽嚴重摧毀

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「斷電、缺電，早已不是單純的經濟問題，而是國安問題。」李貴敏說，如果不用國安層次高度思考，而依舊頭痛醫頭、腳痛醫腳，也不去通盤解決能源轉型與缺口問題，只會讓缺電問題不斷發生。
尤其，李貴敏強調，發生俄烏戰爭後，政府既然都以台灣有世界不可或缺的半導體產業，可作為國安屏障，而評估如有台海危機，台灣應不至於國際孤立無援等。只是動不動就跳電，而且是大範圍突發性的停電，外人不會擔心半導體晶片供貨不穩或品質欠佳嗎？外人不會因而藉故要求台積電等台灣半導體產業赴外投資嗎？甚至挖角半導體產業人才嗎？「就此，民進黨政府做了任何預防措施？」
李貴敏批評，官員不要繼續自我麻痹，拿跳電塘塞，舉凡製造生產、公司管理或企業經營，「紀律」都是基本原則，所以如果連這個初步的紀律都沒有，甚麼事情都要老百姓買單，也難怪外人擔心台灣縱然是IC的重鎮，但到台灣投資，水、電等基礎建設是不是到位？
李貴敏質疑，往來的國際廠商也難免擔憂台灣三天兩頭斷電、停電，會不會影響產品的品質？或導致產品瑕疵？更擔心這樣的產品導入後，會不會造成其產品的瑕疵？而遭受客戶求償或商譽損失? 甚至加重半導體斷鏈等憂慮而導致台灣重要產業外移？
對此，她強調，電力能源是台灣產業發展的命脈，但民進黨執政之後，已連續多次大停電。到底台灣的電力出了什麼事，政府還繼續裝睡不醒、找藉口推託，全台電網與電力基礎設施韌性問題，政府搞不定，也沒有責任嗎？
李貴敏指出，政府預算大筆大筆的編、行政機關廣告、公關費用卻是銀子大筆大筆的花，去年稅收還超徵四千多億，民眾被剝削的只剩皮包骨。結果從防疫開始，到現在缺電，所有的事都靠老百姓解決，也真虧民進黨政府有臉到國外做巨大看板宣稱「Taiwan can help」。缺電問題如果不立即解決，國際社會自然認定連自己問題都不能解決，「還有什麼資格跟全球大喊Taiwan can help?」