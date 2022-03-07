電金傳齊殺！台股早盤大跌487點破17300點、台積電跌逾3%
俄烏戰火持續延燒，美股4大指數持續收黑，台股今（7）日開盤下跌155點，以17581點開出，在電子、金融及傳產同步下殺下，跌幅更擴大逾400點，指數摜破半年線，失守17300點，一度下探17249.12點、重挫487.4點，其中台積電跌幅逾3%，股價一度來到577元，目前台股跌幅仍超過400點。
記者顏真真/台北報導
2022-03-07 09:38:58｜2022-03-07 11:15:35
儘管美國公布就業數據利多，但在市場更加憂心俄羅斯對烏克蘭侵略加劇，美股4大指數上周五全數收黑，其中道瓊工業指數終場下跌179.86點，跌0.53%，收在33614.80點；標普500指數下跌34.62點，跌幅0.79%，收在4328.87點；以科技股為主的那斯達克指數下跌224.50點，跌了1.66%，收在13313.44點；費城半導體指數下跌80.839點，跌幅更達2.42%，收在3258.922點。
在美股收黑下，亞股包括韓股及日股今日也跌，台股同樣開低走低，一開盤就跌154.95點，加權股價指數以17581.57點開出，在電子股帶頭下殺，加上金融及傳產也疲弱下，台股跌幅隨之超過400點，進一步失守17300點，大盤指數一度下探17249.12點，大跌487.4點，目前仍跌逾400點。
在各類股表現上，除油電燃氣開平下跌後又翻紅之外，其餘類股全是綠油油一片，其中半導體、電子零組件及觀光類股跌幅都超過3%以上，金融保險、紡織、電機、橡膠、汽車、營建、貿易百貨等類股跌幅也超過2%。
就個股表現來看，電子權值股台積電盤中跌幅也超過3%，股價下探577元，聯發科、日月光、國巨跌幅也超過3%，矽力、南電、南亞科跌幅更超過5%以上，大立光、聯電也跌超過2%以上，鴻海目前也有近2%跌幅，倒是油電燃氣股的台塑化漲近3%。