台中6死大火回收物阻逃生 環保局：剛清除2天又堆滿
台中市大樓火警造成6死6傷慘劇，當地居民指70歲女房東撿回收愛堆放雜物，造成逃生不易。台中市環保局指出，近一年已開立11次罰單，平均一個月要強制清除2次，且4日才完成1樓及公共區域的強制清除作業，不料短短2天，大樓唯一的逃生出口又被堆滿雜物。
記者顏幸如/台中報導
2022-03-07 09:46:06｜2022-03-07 09:47:44
位於中區興中街的集合式住宅大樓，為地下1樓、地上7樓建築，前身為旅館每層樓被隔出6間套雅房出租。台中市消防局昨天下午4時29分獲報發生火警且多人受困，派遣22輛消防車及救護車、消防人員85人前往搶救，晚間6時30分控制火勢後逐層搜救至深夜，發現6人不幸罹難、6人受傷送往醫院搶救。
柳川里長蔡翠碧指出，大樓改建為41間出租套房，70多歲的莊婦為第三手屋主。莊女除了收租維生，時常撿回收物變賣，1樓、樓梯間都堆放回收物品，附近鄰居對莊婦頗有不滿，抱怨回收物、雜誌等堆放在公共區域，影響環境衛生，因此常打電話向環保局檢舉、要求協助清理，房東卻屢勸不聽。
環保局表示，該棟大樓一樓常堆放資源回收的雜物，造成髒亂，近一年已開立11次罰單，且平均每月強制清除2次，中西區清潔隊4日才完成一樓及公共區域代履行強制清除，載走大量垃圾及資源回收物。不料才短短2天時間，雜物又堆滿公共區域。
罹難者幾乎被燒得焦黑、難以辨別身份，台中檢察署已成立專責小組，由重大刑案組主任檢察官林宏昌、鐘袓聲檢察官指揮偵辦，昨已至火災現場了解。對於是否因房東堆放雜物造成火警，並導致租客難以逃生，檢方將指揮警方等單位蒐證調查。