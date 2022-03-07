烏俄戰爭掀兵役制度檢討潮！時力籲徵兵制調回一年役期
俄羅斯入侵烏克蘭引爆歐洲自二戰後最大的戰爭衝突，由於台灣也面臨中國軍事威脅，各界也開始討論我國兵役制度是否該修正？時代力量立委今 （7）日呼籲徵兵制應由現行4個月軍事訓練役改為12個月役期。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-07 10:45:14｜2022-03-07 10:52:48
時力力委王婉諭與邱顯智今日上午共同召開「展現防衛決心，嚇阻中國入侵：即刻啟動兵役改革」記者會，邱顯智表示，根據立院法制局報告指出，在少子化趨勢難以逆轉趨勢下，到2039年時只剩5.1萬名役男可以徵召，且4個月軍事訓練役期根本無法培養出戰鬥力的軍人。
邱顯智進一步指出，現行國軍打靶訓練脫離戰場現實，只有教導臥射，沒有教導站立射擊與動態射擊，也沒教導槍枝射擊歸零，上了戰場根本無法打仗。邱顯智建議，強化義務役後備軍人戰力，徵兵制應該恢復一年役期，同時啟動軍事教育召集全面改革，讓訓練內容與時俱進，符合戰場狀況，別再讓役男認為當兵是浪費生命。
時力立委王婉諭表示，憲法第20條載明「人民有依法服兵役的義務」，但是《兵役法》第一條是規定中華民國男子依法皆有服兵役的義務，但是隨著時代演進不符時宜的法律應該修正，現在談全民國防女性不該被排除在外，因此服兵役的義務不該只有接受軍事訓練的方式，應該有更多元的形式內容參與。
王婉諭主張，為了擴大戰時前線與後備參與，女性應該納入多元化後備戰力義務參與，台灣全民應該有保家衛國的義務，國家也應該提供完整、多元的訓練方式，例如在短期或假日期間進行後備量能訓練，不拘時間與形式都要投入防衛國家的責任當中，全民國防與兵役制度應該痛定思痛改革。