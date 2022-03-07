美擬禁運俄油衝擊！國際油價急漲 專家：恐飆破200美元
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，引發國際制裁，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日進一步表示，美國正在與歐洲盟友合作，研究禁止俄羅斯石油進口的可能性，以針對俄國進行懲罰。消息一出，國際油價在7日一度飆漲近18%，漲破每桶139美元（約新台幣3897元）。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-07 10:18:12｜2022-03-07 10:19:30
綜合媒體報導，俄烏局勢本已導致全球油氣供應緊張，在布林肯釋出最新擬禁進口消息後，引發市場擔憂原油供應受擾，國際油價受到刺激急升，國際基準布倫特原油5月期貨7日一度飆漲17.8%，至每桶139.13美元（約新台幣3906元），西德州原油4月期貨則一度飆漲12.8%，報每桶130.50美元（約新台幣3664元）。
美國銀行首席經濟學家伊桑哈里斯（Ethan Harris）表示，「如果西方國家切斷俄羅斯大部分的能源出口，將對全球市場造成重大衝擊。」哈里斯預估，如果俄羅斯損失500萬桶原油，油價可能會翻漲一倍，達到每桶200美元，再度衝擊全球經濟。
根據investing.com數據顯示，截至台北時間7日9點59分，布倫特原油5月期貨暫報每桶127.70美元，漲幅8.19%；西德州原油4月期貨則暫報每桶123.75美元，漲幅6.98%。