台中6死大火！不同樓住戶站鐵窗求救 專家曝1點不尋常
台中興中街一處7樓住宅昨（6）發生大火，釀6死6傷悲劇，為了躲避濃煙有住戶爬上遮雨棚，還有人等不及救援就跳樓逃生，消防專家林金宏在臉書發文表示，有住戶受困在建築物外面，「直覺上就覺得不尋常」，推測這個火場內部所面臨的煙熱情況，跟多數鋼筋水泥建物不同。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 10:29:29｜2022-03-07 10:39:52
昨天下午4點30分左右，台中興中街民宅發生大火，案發當時，救災人員趕抵現場就看到濃厚黑煙，1樓到頂樓都充滿火舌，警消立即開始救援，期間有3位受困民眾為逃生，徒手爬上屋外遮雨棚，其中一名住戶更因受不了高溫，從6樓一躍而下。
對此，林金宏提出質疑，他表示，看到有人受困在建築物外面，直覺上就覺得不尋常，「為什麼一個樓下的火災，會導致樓上的人必須跑到窗戶避難？」，不過這一場火災已經造成6死6傷，詳細死傷原因，在還沒有收集足夠資訊之前，自己不想妄加揣測。
不過，林金宏也指出，一個正常鋼筋水泥的火災，火勢或濃煙要逼迫非起火層住戶跳樓逃生，躲至遮雨浪板上，而且還是不同樓層的住戶，代表這個火場內部所面臨的煙熱情況跟多數鋼筋水泥建物不同，這是多年研究火災的專業告訴他的直覺。
台中市地檢署檢察官也連夜趕赴火災現場，至於造成大火的原因究竟為何，是否與女房東平時愛撿拾回收物，且堆積雜物在樓梯間有關，目前仍有待檢警進一步調查。（編輯：孫唯容）