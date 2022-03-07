最高3萬元！新住民子女培力獎勵金 線上申請至3月14日
《四方報》報導，內政部移民署為提供全國清寒及優秀之新住民及子女關懷扶助，鼓勵新住民踴躍報考中華民國技術士檢定取得證照，培養特殊才能並增加社會競爭力，開放「新住民與其子女培力及獎助（勵）學金」線上申請，報名至3月14日止。經審核通過後，即可獲得新臺幣5,000至30,000元不等的獎勵金，歡迎民眾多加運用。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-07 10:26:36
來自越南的唐小姐及大陸的蘇小姐表示，去年兩人一起取得丙級中餐烹調證照，日前透過同鄉得知有這個計畫後非常振奮，兩人相約至移民署金門縣服務站詢問相關申請流程，經服務站社工及通譯透過平板電腦協助操作線上系統，順利完成申請手續，唐小姐表示：「感謝移民署提供我們這麼棒的資源，還有這麼暖心的協助，真的非常感激！」
金門縣服務站專門委員兼站主任廖蔚蘭表示，歡迎符合資格之新住民及其子女把握時間「相揪」來報名，除了有新住民證照獎勵金，還有新住民及其子女優秀及清寒獎（助）學金、新住民子女特殊才能獎勵金等多個項目，可以透過學校向移民署提出申請，相關資訊請至移民署全球資訊網或新住民培力發展資訊網查詢。