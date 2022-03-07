股匯齊挫！台股盤中大跌600點失守17200點 台幣貶逾1角
在俄烏戰爭緊張情勢及裁制聲浪持續升高下，美股4大指數上周五全面收黑，台股今（7）日早盤也開低走低，在電子、金融及傳產同步下殺下，盤中更失守17200點，一度大跌600.84點，下探17135.68點，跌幅逾3%，目前仍跌超過500點；而新台幣兌美元早盤同樣也重貶超過1角，一度來到28.266元、貶值1.51角。
記者顏真真/台北報導
2022-03-07 11:50:32
儘管美國公布就業數據利多，但在市場更加憂心俄羅斯對烏克蘭侵略加劇，美股4大指數上周五全數收黑，其中道瓊工業指數終場下跌179.86點，跌0.53%，收在33614.80點；標普500指數下跌34.62點，跌幅0.79%，收在4328.87點；以科技股為主的那斯達克指數下跌224.50點，跌了1.66%，收在13313.44點；費城半導體指數下跌80.839點，跌幅更達2.42%，收在3258.922點。
在美股收黑下，台股今日早盤也開低走低，一開盤就跌154.95點，以17581.57點開出，在電子股帶頭下殺，加上傳產及金融股也疲弱下，台股跌幅隨之擴大至600點，進一步失守17200點，更一度下殺至17135.68點，大跌600.84點，目前仍跌逾500點。
在各類股表現上，除油電燃氣一度走揚之外，其餘類股全是綠油油，其中電子零組件跌逾4%，金融保險、半導體、航運、汽車、貿易百貨等類股跌幅都有3%以上，而塑膠、紡織、電機、造紙、橡膠、營建、光電、電子通路等類股跌幅也逾2%。
就個股表現觀察，電子股的欣興、南電跌幅超過8%，大立光、矽力也有6%以上跌幅，聯發科、國巨、日月光也跌逾4%，台積電盤中跌幅也有超過3%，股價一度下探577元，國巨跌幅也超過3%，矽力、南電、南亞科跌幅更超過5%以上，大立光、聯電也跌超過2%以上，鴻海目前也有近2%跌幅，倒是油電燃氣股的台塑化漲近3%，金融股的開發金、新光金跌逾5%，中信金也有4%以上跌幅，航運股的長榮航亦跌逾6%，華航也跌超過5%。
至於新台幣兌美元今日早盤以28.16元、貶值4.5分開出，隨著台股跌幅擴大逾500點，加上外資持續匯出，新台幣貶幅也擴大，更進一步貶破28.2元，一度貶至28.266元、 重貶1.51角。