不只高端快過期！蔡炳坤：北市有3萬劑AZ效期只到月底
防疫指揮中心去年5月採購的500萬劑高端疫苗，至今還有279萬劑尚未打完，對此指揮官陳時中也坦言，所有的高端疫苗會在6、7月到期，沒打完的將全數銷毀。對此台北市副市長蔡炳坤今（7）日上午表示，台北市現階段尚有36584劑高端疫苗未施打完，其中部分疫苗最快下個月19日就會到期以外，AZ疫苗也有30730劑，效期只到這個月底。
記者丁上程／台北報導
2022-03-07 10:46:39
針對媒體報導高端疫苗即將到期一事，蔡炳坤表示，截至6日為止，台北市目前高端疫苗尚有36584劑，效期最近的是4月19日，一共有572劑，其餘的高端疫苗也將陸續到期。此外蔡炳坤也透露，除了高端疫苗外，AZ疫苗也還有30730劑，效期只到31日，目前已報請中央啟動縣市之間的調撥作業，以免疫苗過期。
蔡炳坤說，兩種疫苗相對照，台北市從2月底至今，AZ平均一天接種67劑，高端平均一天接種386劑，「雖然高端疫苗有納入中央的1922預約系統，但這週的預約人數有下降，僅1522人。」蔡炳坤說，至於AZ的部分已經協請11家醫院開設第1、2劑、基礎加強劑、追加劑（第3劑）特別門診，民眾可以上北市衛生局的網站查詢。
至於針對青少年施打BNT疫苗的部分，蔡炳坤強調，本週起有12家醫院開放第1、2劑特別門診。若有需要施打的民眾，也可以透過衛生局網頁查詢相關資訊。
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