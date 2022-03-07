保時捷遭酸「乾爹給的」 楊晨熙怒嗆：拜託找證據打我臉
女星楊晨熙除了演藝事業外，靠著精準投資眼光獲利不少，日前她自曝賣掉兩台車，換開新車保時捷，卻遭網友酸是「sugar daddy給的」和「伴遊飯局來的」，對此，她在臉書上爆氣回應「拜託盡量去找出證據來打我臉！」
娛樂中心/綜合報導
2022-03-07 11:04:32｜2022-03-07 11:08:45
楊晨熙發文表示，自己已經37歲「怎麼還有人會質疑我現在擁有的是甚麽Sugar daddy 給的！？」她喊話酸民，該想的是如何提升自己，而不是看到別人有比你好的，「就說是sugar daddy 給的、伴遊飯局來的⋯如果有這種酸葡萄心態的人難怪不會成功！」楊晨熙強調自己不是有錢人，單純就是很努力賺錢買喜歡的東西，又剛好喜歡車而已。
她解釋，自己飛機沒有做坐過商務艙，高鐵也捨不得坐商務艙，「因為我覺得那個錢我可以花在更有用的地方！」笑說有時候真希望有酸民說的sugar daddy存在，單靠自己的努力很辛苦。她也喊話那些說她有「sugar daddy」和「伴遊飯局」的網友，盡量去找證據來打她臉，「真的超不爽靠自己努力取之正道賺來的還要被說成是那樣！！平民老百姓也是可以努力賺到錢，開好車買好房的好嗎！」（編輯：薛羽彤）