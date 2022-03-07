湧言會何博文放棄連任議員 推薦板橋理科媽媽黃淑君傳承
湧言會決策委員之一的新北市議員何博文，今（7）日在台大校友會館召開記者會指出，是時候該為人民、土地做出更多貢獻，發揮更多能量的時候了，因此「決定不参選下屆議員」；何博文強調，栽培年輕人是民進黨深植的DNA，並推薦服務處主任黃淑君接力在板橋打拼。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-07 10:53:22
何博文表示，未來充滿了各種可能性，只要能發揮所長為人民、為土地盡力，包括前進國會都是可能的選項之一，人生有夢、築夢踏實,我會敞開心胸；但請放心；而博文團隊的服務不中斷，將推薦嚴選栽培已經在地歷練八年，年青、有熱忱、有能力、有理念的服務處主任，也是台大博士生黃淑君參選。
何博文說，栽培年輕人是民進黨深植的DNA，淑君在地紮實的服務，相信許多鄉親對她並不陌生；此外，要深深感謝民眾長期的支持疼惜，讓他在一级戰區的板橋兩度高票當選，即便遇韓流的強襲，仍挺住綠營第一，期許未來再出發，能繼續和民眾一起為台灣打拼奮鬥！
地方人士分析，湧言會推出「板橋理科媽媽」黃淑君傳承延續是很好的策略，因為民進黨將在新北市議員第5選區（板橋區）提名5席，而該區可望不用初選；嘉義農村出生的黃淑君，無論刮風下雨、日曬雨淋，經常看到她會騎車穿梭大街小巷服務的背影，加上在地歷練八年的服務，很受里長與選民的肯定。