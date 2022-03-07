超商只賣茶葉蛋？7-11霸氣開賣鑽石 3克拉鑽戒現省6.6萬
去超商除了可以買茶葉蛋，現在連櫃台都能結帳買鑽石！看好明（8）天38國際婦女節，「她經濟」威力驚人，7-11首度和未來鑽石專家「JOY COLORi」合作，在小七門市開賣鑽石戒指、鑽石項鍊，最搶眼的3克拉鑽戒原價71萬6000元，若是使用icash結帳，結帳金額現折6萬6000元。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-07 10:55:35｜2022-03-07 11:03:35
「她經濟」發威，女人更捨得愛自己，7-ELEVEN首度和未來鑽石專家「JOY COLORi」合作，在門市預購開賣鑽戒、項鍊等珠寶。其中最搶眼的商品當屬3克拉「王妃愛戀鑽戒」，戒台採用PT950鉑金製做，預購價71萬6000元，若用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳，現折6萬6000元，折後價65萬元。另有25分至1克拉的項鍊，皆具有國際鑑定機構證書，使用前述三大支付工具，折後價最低2萬元起。
如果覺得走進超商就花掉71.6萬元太衝動，其實喝杯熱巧克力也很有幸福感，《OPEN POINT》App行動隨時取到明（8）日前，CITY系列指定組合限時380元，包括精品美式咖啡8杯、冰黑糖珍珠燕麥奶8杯、熱巧克力可可歐蕾10杯、大杯拿鐵10杯都是380元，換算下來，原價55元的熱巧克力可可歐蕾、大杯拿鐵，單杯特價都是38元，雖比不上少見的買一送一咖啡優惠，不過也有6.9折幅度，小省一筆。