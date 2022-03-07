興中街大樓火災　改裝40多間套房　市府：調出圖資會勘

台中市 (6) 日中區興中街發生大火事件，造成 6 死 6 傷， 29 人無家可歸。屋主改裝成 41 間套房。市府指出，今到場會勘，如確認違反使用用途，依建築法重罰。另外消防局去年對該大樓共進行三次消防檢查，去年 3 月檢查消防設備不合規定，要求限期改善，去年 5 月複查不合格部份已改善，去年 9 月第三度稽查由消防設備師逐項檢查消防設備申報合格，且依據住戶反映，此次火災時，大樓的火災警報跟火災設備有正常運作。

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台中市政府表示，市長盧秀燕獲悉火警事件後，趕赴現場勘災，後續至澄清平等醫院、中國醫藥大學附設醫院探視傷者與家屬，再趕至安置中心安撫住戶。社會局表示，今已展開救助慰問金的發放事宜，對住戶提供安置住宿與餐費，另外指示，除了全力救災外，也要協助家屬度過難關，民政局也會協處後續喪葬事宜。

對於外界指出，該棟建築物經常堆放雜物產生危險，市府說，因為屋主有堆置雜物的往例，市府接獲檢舉後，市警局在去年 12 月以違反廢棄物清理法，分局以公共危險罪移送地檢署偵辦。

市府強調，環保局近 2 年已經針對該屋主裁處 24 件，全部移送強制執行。市府公權力針對該大樓每月大約執行強制清除 2 次，最近一次中區區公所與環保局於 3 月 4 日公權力介入強制清除完成一樓及公共區域堆置物清理，將垃圾及資源回收物清除。

此棟建築物是否為違章建築或危老？市府說，經查該大樓領有 75 中工建使字第 3445 號使用執照，為地下 1 層、地上 7 層合法建物，用途為集合住宅。頂樓加蓋的部分應為違建，但初步研判，頂樓部分並非起火點，詳細起火原因仍持續進行火災調查，檢方也介入偵辦。