興中街大樓火災　改裝40多間套房　市府：調出圖資會勘

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台中市政府表示，市長盧秀燕獲悉火警事件後，趕赴現場勘災，後續至澄清平等醫院、中國醫藥大學附設醫院探視傷者與家屬，再趕至安置中心安撫住戶。社會局表示，今已展開救助慰問金的發放事宜，對住戶提供安置住宿與餐費，另外指示，除了全力救災外，也要協助家屬度過難關，民政局也會協處後續喪葬事宜。
對於外界指出，該棟建築物經常堆放雜物產生危險，市府說，因為屋主有堆置雜物的往例，市府接獲檢舉後，市警局在去年12月以違反廢棄物清理法，分局以公共危險罪移送地檢署偵辦。
市府強調，環保局近2年已經針對該屋主裁處24件，全部移送強制執行。市府公權力針對該大樓每月大約執行強制清除2次，最近一次中區區公所與環保局於3月4日公權力介入強制清除完成一樓及公共區域堆置物清理，將垃圾及資源回收物清除。
此棟建築物是否為違章建築或危老？市府說，經查該大樓領有75中工建使字第3445號使用執照，為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。頂樓加蓋的部分應為違建，但初步研判，頂樓部分並非起火點，詳細起火原因仍持續進行火災調查，檢方也介入偵辦。
這棟建築內部隔成40多間套房，是否涉及違法是否涉及違法改建？台中市都發局長黃文彬說，該大樓從93年至108年曾申請作為旅館使用，市府將調出圖資並現場會勘，若有違規使用違法改建等狀況將重罰。