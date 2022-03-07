今起隔離期縮短　蘇貞昌：要更加強打疫苗

今（7）日起，隔離檢疫期縮短至10天，行政院長蘇貞昌上午出席「海關巡緝艇汰舊換新計畫」首艘艇下水典禮，被問到如何避免疫情擴散？蘇貞昌說「臺灣模式」今日展開更進一步地鬆綁，就是要便利大家好生活，不過也特別要提醒國人同胞，在方便之下，一定要更加強打疫苗，更遵守防疫規範。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-07 11:05:40
蘇貞昌指出，為了要讓防疫與生計並重，鼓勵更多人來打疫苗，讓覆蓋率增加，尤其看到香港，因為高齡沒有打疫苗，以致於受到相關的危害，而凡是有打疫苗的，他的風險就比沒有打的降低10幾倍，所以上午特別召開擴大防疫會議，專家建議給高齡者打疫苗是最有效的，請高齡者一定要來打疫苗，今天會有優待、優惠的鼓勵措施，指揮中心下午會宣布。
蘇貞昌表示，看看香港，想想我們自己，只要能夠來打疫苗，第1劑、第2劑、第3劑都一定能加強防護，請大家來打疫苗，尤其是高齡長者，請打疫苗增加保護自己，請家人也鼓勵長輩都來打疫苗，這樣我們在鬆綁後也都能達到安全，另外，隔離期鬆綁後，雖然隔離時間縮短，但自我管理所要求做到的，包括快篩等務必還是要做到，如果有不遵守防疫規範，一定會嚴查嚴辦。
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