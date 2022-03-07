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俄知道澤倫斯基藏哪！？ 歐美烏擬定救援、政權延續計畫

▲以色列總理班奈特近日積極介入調停俄烏衝突，圖為他本月初與德國總理蕭茲會面。。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列總理班奈特近日積極介入調停俄烏衝突，圖為他本月初與德國總理蕭茲會面。。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-07 11:17:04

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）積極調停俄烏衝突，於上週六飛往莫斯科會見俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），成為自俄國入侵烏克蘭以來，首位與俄羅斯領袖坐下來談的西方領導人。有以色列媒體透露，俄羅斯其實知道烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的藏身處，但無意致他於死地，而是希望能活捉，這與部分外媒報導稱澤倫斯基至少躲過3次暗殺的說法背道而馳。

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根據《以色列時報》引述以國高階官員報導，班奈特自覺有道德和義務，促成俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判，即使取得進展的可能性並不高，因為蒲亭這位俄羅斯領導人，似乎對停火或人道主義等事務不怎麼感興趣。

班奈特上週六在與蒲亭會面後也表示，蒲亭處於理性狀態，與西方一些關於他可能已經精神錯亂的分析相反，既沒有過於情緒化，也沒有被怒氣過度影響。

以色列總理辦公室並未公布2位領導人會晤的照片，有消息指是班奈特基於信仰之故，不想在猶太教的安息日擺姿勢拍照，但也有人認為，這是因為俄國總統蒲亭近日頗受國際社會撻伐，班奈特避免與他同時出現在同張照片中。

此外，據以色列《第12頻道》報導，俄羅斯通過外交管道向以色列表示，俄國其實知道澤倫斯基藏在哪，但並不打算直接傷害他，據悉克宮更偏向活捉澤倫斯基。

由於俄國已投入越來越多軍力在對烏克蘭作戰，後者被攻陷的地區或城市也越來越多，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日接受美媒訪問時提到，針對澤倫斯基可能遇害等可能性，烏克蘭政府已研擬「政權延續計畫」，但他不會談論及談及任何細節。

英國《太陽報》則指出，英國陸軍特種部隊（British Special Air Service）及美國海豹部隊（United States Navy SEALs），共計超過220名的菁英成員，正在為了營救澤倫斯基接受特訓，如果澤倫斯基提出需求，救援行動隨即就會啟動。

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