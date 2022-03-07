詐騙集團手法72變 警方銀行聯手「仙拚仙」

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臺中市政府警察局刑事警察大隊統計分析，去(110)年民眾遭詐騙發生案類，前五名分別為「投資詐欺」、「解除分期付款」、「假網拍」、「猜猜我是誰」及「假冒機構(公務員)」5大類，111年迄今，前五名發生案類變動不大；分析財損金額，發現民眾至銀行臨櫃提領或匯出大筆現金，容易造成民眾較大的財產損失。
有鑑於此，市警局不斷推動警銀防線，尤其金融機構第一線銀行行員，是攔阻詐騙重要的防線，協請行員針對各種詐騙手法徵候，加強關懷提問，如發現民眾疑似遭騙，立即通報警方協助攔阻。警察局統計去(110)年攔阻民眾遭詐騙計399件，攔阻金額新臺幣1億8,000萬餘元；另今年度至2月止，攔阻民眾遭詐騙計56件，攔阻金額計2,800萬餘元，有效防制民眾遭詐騙，減少財產損失。
警察局長蔡蒼柏為提升攔阻民眾遭詐騙之效能，指示應隨時分析各類詐騙案件，掌握詐騙犯罪之脈絡及動態，並利用各種與金融機構聯繫的機會提醒行員，蔡局長更是以身作則，針對重大攔阻案件親自到場向行員表達謝意，並與金融機構交換意見，建立合作夥伴關係。臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長林明佐表示，為保護市民財產安全，我們會秉持「嚴打強抓」之信念，持續強力打擊詐欺集團氣焰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。