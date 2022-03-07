失聯移工躲警從屋頂跌落　右腳骨折10小時後獲救

《四方報》報導，40歲越南籍阮姓失聯移工日前與男友發生爭吵，因聲音太大遭鄰居報警，擔心被查獲的她爬到住宿處屋頂躲警，卻不慎失足墜落，卡在屋子和山壁間的水溝中，待次日早晨才獲救，所幸並無大礙。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-07 11:38:55
這名女移工3日凌晨12點多與男友在新北市汐止區住宿處吵架，鄰居不堪其擾報警妨害安寧，女移工因缺乏合法身份，擔心被警察查獲將面臨遣返命運，於是鋌而走險爬上住宿處鐵皮屋頂試圖逃跑，卻在混亂中跌落，卡在水溝中不得動彈。接獲報案的汐止分局派出員警前往，但由於夜已深，警察到場後在一片漆黑中找不到女移工，只好先返回。直到隔日早上，水溝旁的店面營業，有人聽見微弱的呼救聲，才趕緊報警協助找人。
警察再次到場後，冒險爬上頂樓及鐵皮屋頂，從制高點查看無果後，再返回一樓地毯式搜尋，一邊用手電筒照明陰暗尋找，最終發現了卡在水溝中的女移工。等待救援長達近10小時的女移工被救出時面色虛弱、無法動彈，員警聯繫救護車將人送醫治療，所幸無生命大礙。
警方事後表示，經查該名女移工以看護工身份來台，2018年1月逃逸成失聯移工，員警將人送醫救治後，經醫師評估其右腳骨折，需進行治療，全案也依違反入出國及移民法移送移民署專勤隊辦理後續作業。