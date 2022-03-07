女力相挺！綠屏東初選激烈 10女立委高喊唯一支持周春米
明日就是三八婦女節，世界各地也將舉辦為婦女致敬的活動。而民進黨屏東縣長參選人中，唯一的女性參選人周春米，也在今天搶先推出婦女節形象影片，邀集多達10位女性立委共同「女力挺春米」，籲請屏東人支持優秀的屏東女力參選人周春米。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-07 11:42:24
民進黨立委劉世芳、陳素月、吳思瑤、賴惠員、林宜瑾、范雲、林楚茵、伍麗華、賴品妤以及羅美玲等「立院女力」，在影片中共同獻上祝福，並暢談自己認識的周春米。「立院女力」們認為，周春米兼具堅毅與正義的特質，在立院的專業立法表現也是有目共睹，更充滿對故鄉屏東的熱愛。「立院女力」們也紛紛高喊，請屏東鄉親於初選中「唯一支持」屏東女力周春米。
周春米表示，屏東在歷任縣長的打拼下，大型建設如高鐵、科學園區，都已逐漸塵埃落定，接下來需要的是「軟體」以及「人」的建設。未來屏東縣勢必要加強對於婦幼、教育以及長照的建設，而女性堅毅、溫柔兼具同理心的特質，正好是這個時代脈絡下所最需要的。因此自己也相信，如同日前立院好姊妹蘇巧慧所說，女性擔任屏東的行政首長正好「著時」。
周春米也說，上次兩位優秀女立委林靜儀、蘇巧慧來到屏東為自己加油打氣，迴響熱烈。而這次邀請立委好姊妹們串聯，也是要共同呼籲屏東人一起寫歷史。2016年，台灣人用選票選出第一位女總統蔡英文，也是屏東的驕傲。周春米籲請屏東鄉親，寫下屬於屏東人的歷史，屏東縣長初選民調唯一支持專業女力周春米。