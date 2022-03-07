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台中6死大火二樓堆滿回收物阻逃生　屋主和環保局互告中

▲環保局4日前往清除前，大樓騎樓堆滿回收物。（資料畫面／台中市環保局提供，2022.03.07）
▲環保局4日前往清除前，大樓騎樓堆滿回收物。（資料畫面／台中市環保局提供，2022.03.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-07 11:49:42｜2022-03-07 11:53:08

台中大樓火警釀6死6傷，台中市長盧秀燕上午探視摔落車頂的傷者時，透露環保局過去兩年已為違法堆置回收物一事，裁罰莊姓屋主24次，並依《公共安全罪》函送法辦，但屋主屢勸不聽屢罰不怕，甚至3次控告環保局侵占私人財產，官司還在地檢署偵辦中。消防局指出，整棟大樓公共空間堆滿回收物品，是造成大火迅速延燒的主因。

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盧秀燕上午到醫院探視傷者時指出，該棟建築物消防安檢大致合格，去年檢查3次，有一次因器材過期被限期改善，去年9月房東主動公安申報，檢查後符合規格。昨天火警發生時，住戶反映有聽到廣播聲，證實警報器有發揮功能。

針對70歲屋主莊姓婦人長期堆置回收物，恐怕是造成重大傷亡的主要原因，盧秀燕表示，市府前年裁罰14次、去年10次，她說：「房東很喜歡堆東西，且絕大部份罰款都有繳，屢勸不聽屢罰不怕。」

▲環保局出動17名清潔隊員、3部垃圾車才將莊婦的回收物載光。（資料畫面／台中市環保局提供，2022.03.07）
▲環保局出動17名清潔隊員、3部垃圾車才將莊婦的回收物載光。（資料畫面／台中市環保局提供，2022.03.07）

環保局長陳宏益補充說，兩年來總共對屋主開罰24次，每次6千元，同時移送行政執行署強制執行。已經強執6萬多元、另追繳代清理費用。環保局和區公所常去清理公共空間的雜物，3月4日才動員20人次、清走3大輛車，屋主還出面阻擋，指控他們搶奪私人財物。不料才2天時間，整個一樓又被她堆滿回收物。

他透露這名屋主是地方頭痛人物，去年12月環保局已會同警方，將她依違反《公共安全罪》函送檢方偵辦，屋主則3次反告環保局《侵占罪》，案件仍在審理中。陳宏益說：「一般大樓有管委會，比較不會有這種狀況。這個案比較特殊，大樓是她自己的，一樓公共空間我們可以強力清除，但二樓是私人居住的房屋，我們無法強制進去。」

▲才清乾淨的騎樓，不到2天就故態復萌、斷了租客的逃生路。（資料畫面／台中市環保局提供，2022.03.07）
▲才清乾淨的騎樓，不到2天就故態復萌、斷了租客的逃生路。（資料畫面／台中市環保局提供，2022.03.07）
消防局長曾進財指出，火勢燃燒這麼快，和堆置易燃物有絕對關係，警消人員到達現場時，不只一樓都是雜物，二樓房東的自住空間更是堆滿滿、各樓層的樓梯間都是火苗，加上只有一樓唯一的逃生出入口，導致搶救困難。

附近鄰居表示，這附近最有錢的就是莊姓房東，她不斷撿回收，存夠錢就買房子、繼續做回收存錢，里長多次要求她別再做回收，卻屢勸不聽。鄰居說，這棟大樓的房租從3、4千元起跳，租客多半是生活艱苦、經濟不太好的人，對居住品質不敢要求，但房東為一己之私，害得別人痛苦甚至失去生命，實在太沒天良。

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