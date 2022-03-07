台中6死大火二樓堆滿回收物阻逃生　屋主和環保局互告中

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針對70歲屋主莊姓婦人長期堆置回收物，恐怕是造成重大傷亡的主要原因，盧秀燕表示，市府前年裁罰14次、去年10次，她說：「房東很喜歡堆東西，且絕大部份罰款都有繳，屢勸不聽屢罰不怕。」
環保局長陳宏益補充說，兩年來總共對屋主開罰24次，每次6千元，同時移送行政執行署強制執行。已經強執6萬多元、另追繳代清理費用。環保局和區公所常去清理公共空間的雜物，3月4日才動員20人次、清走3大輛車，屋主還出面阻擋，指控他們搶奪私人財物。不料才2天時間，整個一樓又被她堆滿回收物。
他透露這名屋主是地方頭痛人物，去年12月環保局已會同警方，將她依違反《公共安全罪》函送檢方偵辦，屋主則3次反告環保局《侵占罪》，案件仍在審理中。陳宏益說：「一般大樓有管委會，比較不會有這種狀況。這個案比較特殊，大樓是她自己的，一樓公共空間我們可以強力清除，但二樓是私人居住的房屋，我們無法強制進去。」
消防局長曾進財指出，火勢燃燒這麼快，和堆置易燃物有絕對關係，警消人員到達現場時，不只一樓都是雜物，二樓房東的自住空間更是堆滿滿、各樓層的樓梯間都是火苗，加上只有一樓唯一的逃生出入口，導致搶救困難。
附近鄰居表示，這附近最有錢的就是莊姓房東，她不斷撿回收，存夠錢就買房子、繼續做回收存錢，里長多次要求她別再做回收，卻屢勸不聽。鄰居說，這棟大樓的房租從3、4千元起跳，租客多半是生活艱苦、經濟不太好的人，對居住品質不敢要求，但房東為一己之私，害得別人痛苦甚至失去生命，實在太沒天良。