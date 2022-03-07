立院新會期召委名單出爐！國民黨、民進黨各獲推舉8席
立法院常設委員會今（7）日舉行召委選舉，全數委員會皆經過推舉方式產生召委，並未進行實質投票。最後，民進黨團、國民黨團分別在8個委員會都拿下8席召委，而這次白綠未合作，民進黨團在經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會無緣2席全拿。
記者羅婉庭／台北報導
2022-03-07 12:01:28｜2022-03-07 13:23:29
立法院新會期在2月25日開議，常設委員會7日舉行召委選舉，根據《立法院各委員會組織法》規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。立法院共設有內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會等8個常設委員會。
由於召集委員握有排審議案的權利，因此也成為朝野黨團的兵家必爭之地，而新會期最受矚目議題包括日本福食解禁行政命令及CPTPP加入推動，負責審查之經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會的召委席次，今天也同其他委員會以推舉方式產生。
立法院經濟委員會推舉民進黨立委邱志偉和國民黨立委謝衣鳯擔任召委；社會福利及衛生環境委員會由民進黨立委賴惠員和國民黨立委林為洲擔任召委；交通委員會由民進黨立委林俊憲和國民黨立委洪孟楷擔任召委。
教育及文化委員會由民進黨立委賴品妤和國民黨立委林奕華擔任召委；財政委員會推舉民進黨立委沈發惠和國民黨立委羅明才擔任召委；內政委員會推舉民進黨立委張宏陸和國民黨立委鄭天財擔任召委；司法及法制委員會由民進黨立委黃世杰和國民黨立委陳以信擔任召委；外交及國防委員會以推舉方式，由民進黨立委羅致政和國民黨立委江啟臣擔任召委。