大麻新手　種6株活1株還被抓

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警方調查，林嫌是自行上網研究大麻種植技術，向不知名網友購買大麻種子，利用紫光燈照射方式自行栽種，林嫌供稱係大麻種植新手，所購買的種子，只種活1株，其餘5株皆枯死；另在警方進入查緝時，林嫌為逃避刑責，將枯死的大麻株從窗戶往外丟棄，企圖滅證，仍逃不過警方鷹眼；警方在林嫌住處，共查獲大麻植栽活株1株、已枯死的大麻株5株、乾燥大麻花、栽植器具及生長燈等證物，警詢後將林嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌移請臺中地檢署偵辦。
第二分局分局長陳家銘對於同仁接獲民眾報案後能積極主動偵破大麻案，警民連線共同打擊毒品成效非常肯定，也呼籲打擊毒品犯罪為全民運動，若民眾發現居家社區及鄰近社區，發現房屋窗戶以黑布遮蔽，夜間會發出紫色光等強光或飄散不明異味，都是種植大麻的可疑跡象，請勇於向轄區警方檢舉。
另種植大麻，涉犯毒品危害防制條例第12條:「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金」，勿因一時好奇而觸法。第二分局將秉持對「毒品犯罪零容忍」之決心，積極查緝毒品犯罪，給市民一個安居生活的空間。
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