首架換裝新Mk16彈射椅F-5E戰機　順利完成飛測

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軍方表示，彈射座椅與戰機之間均有系統連動，因此飛行員上飛行線後，透過高G力等動作，確定彈射座椅有無因高空壓力、高G力亮燈，或是發生晃動與鬆動等情事發生，相關測試項目均有標準作業程序（SOP），並不是升空後實際彈射測試。
空軍2架F-5E戰機去年3月發生擦撞墜海事故，為提升飛安，國軍核定預算新台幣7.8億餘元，採購馬丁貝克公司生產的「Mk16型」彈射椅彈射椅，並於去年年底完成首架換裝。預計空軍現役的16架F-5E戰機與27架F-5F戰機，都將換裝Mk16彈射椅，總共採購70張彈射椅。
空軍司令部表示，新型Mk16彈射椅有最先進的救生功能，可與現有的機蓋拋棄系統連接，個人生存包（PSP）的內容也可滿足操作員需求，且能適應各型飛機。座椅符合各型飛行員體重、身高所需，且安裝簡單，能降低整體換裝成本及時效。舊型F-5彈射椅飛行員必須自背降落傘，新型Mk16彈射椅的人員降落傘，內建於座椅的靠頭處，減輕飛行員體力負荷；人員腿部自動收回系統能於彈射手柄拉起後，自動拉回人員腿部，避免緊急跳傘時造成腿部損傷。
空軍表示，F-5彈射椅換新全案從2021年執行至2023年，由年度作業維持經費支出。F-5E/F戰機預計2024年全數除役，將由國造勇鷹高教機取代，彈射座椅設備將納入後續新式飛機構型設計規劃運用。