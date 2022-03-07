調查外籍看護轉換問題　監委徵移工填問卷

《四方報》報導，在台看護移工約有23萬人，但其在轉換雇主時所面臨的權益困境亟待關切。監察院鴻義章委員、王委員幼玲、紀委員惠容為調查案件所需，自即日起至今年5月31日止，辦理「外籍家庭看護工轉換工作之現況」問卷調查，鼓勵民眾協助轉發身邊目前或曾經從事家庭看護工作之移工朋友填寫。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-07 12:10:59
此問卷主要想蒐集瞭解外籍家庭看護移工申請轉換雇主或工作之過程因素，包括工作經驗、為何想要轉換，及實際選擇等行為及所面臨問題，所以問卷對象並不限於已經成功轉換過雇主或工作之移工朋友，只要是目前或曾經從事過家庭看護工作者，都是我們的對象。
監委表示，這份調查採匿名方式辦理，調查內容並無特殊標記連結移工與雇主資訊，不會把問卷結果及任何個人資料進行比對分析，也不會提供給其他單位。請放心轉請移工朋友填寫，移工朋友也請放心寫下經驗及寶貴意見。如有疑問，請撥打02-2341-3183#809與劉調查員聯絡。
另外，為方便轉發從事家庭看護工作之移工朋友填寫，此調查問卷也提供菲、印、泰、越等4國語言，並製作簡易圖卡說明（附線上問卷之二維條碼）如附件，歡迎使用。填寫途徑：菲律賓文：https://www.surveycake.com/s/eAvPX、印尼文： https://www.surveycake.com/s/DNane、泰文： https://www.surveycake.com/s/rarZV、越南文： https://www.surveycake.com/s/LzYGP。