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台中6死火警3人身份不明　屋主回現場喊「哇就艱苦」

▲台中市長盧秀燕昨晚到醫院探視墜樓受傷的袁男。（資料畫面／台中市政府提供，2022.03.07）
▲台中市長盧秀燕昨晚到醫院探視墜樓受傷的袁男。（資料畫面／台中市政府提供，2022.03.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-07 12:46:10｜2022-03-07 12:55:13

台中市中區大樓火警造成6死6傷，已有3名死者確認身分、另3人身份待釐清。台中市長盧秀燕今（7日）上午前往探視高空墜落的袁姓傷者，醫生表示無生命危險。莊姓女房東近中午被警方帶回現場勘查，只講了一句「「哇就艱苦」就不再發言。

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▲莊姓女房東掩著臉回現場接受調查，被大批媒體包圍。（圖／民眾提供，2022.03.07）
▲莊姓女房東掩著臉回現場接受調查，被大批媒體包圍。（圖／民眾提供，2022.03.07）
消防局長曾進財指出，大樓內有多間套房，消防人員衝進火場搶救時，曾逐一敲門但未獲回應，火勢控制後破門去查，在3樓發生1具遺體、5樓2位、5樓和6樓的樓梯間1位、7樓和8樓各1位。8樓有1戶租客養羊，本來以為多1位，事後經確認是6位。

台中地檢署與警方、犯罪被害人保護協會在台中殯儀館成立聯合服務處，全力協助家屬處理後續。襄閱主任檢察官卓俊忠表示，6名死者有3人確定身份，另3人遺體焦黑無法辨識，會從房東提供的訪客資料尋找家屬，並採集去氧核醣核酸（DNA）進行身分比對。警方今已陸續通知家屬製作筆錄，將盡快完成相驗程序。

至於6名傷者，包括莊姓女房東在內的3名嗆傷者已出院。其中54歲鄧姓男子血中一氧化碳濃度過高，給予全罩式氧氣治療仍呼吸困難，目前收治加護病房觀察；另兩名傷者分別因骨折以及腰椎受傷持續住院治療中。

▲台中市長盧秀燕再度到醫院探視，並致贈慰問金給袁男的姐姐。（圖／台中市政府提供，2022.03.07）
▲台中市長盧秀燕再度到醫院探視，並致贈慰問金給袁男的姐姐。（圖／台中市政府提供，2022.03.07）
盧秀燕昨晚第一時間前往醫院探視傷者，今再度到中國附醫，探視受傷的50歲袁姓男子。袁男姐姐轉述袁男說法表示，本身是土木工的他，昨天下午出門到該棟大樓找朋友聊天，突然聞到燒焦味，袁男打開門一看，轟的一聲火衝進來，弟弟和友人夫妻急忙跑到遮雨棚躲避，他一腳踩空掉下來，並非外傳受不了濃煙高熱而跳樓。

袁男後來掉到一部自色轎車車頂，撿回一命。他告訴姐姐，自己掉下來就昏了，根本不知道掉在哪裡。院方表示袁男頭部硬腦膜下有小出血、腰椎第二節爆裂性骨折，但神經沒有受傷，腳跟有骨折必須開刀，從10幾公尺處掉下來卻沒生命危險，運氣算好。至於夫妻兩人，因都是一般性嗆傷，救治後已出院。

盧秀燕表示，這起大火造成多人無家可歸，市府將暫時安置，提供住宿和三餐暫時照顧生活。目前已經40位完成登記，27位入住附近旅館。

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