台股跌600點 國安基金操盤手喊：必要時不排除開會因應
俄烏戰爭持續延燒，台股今（7）日盤中大跌600點，失守17200點。面對台股重挫，國安基金執行秘書長、也是國安基金操盤手的財政部政務次長阮清華接受《NOWnews今日新聞》採訪坦言，今天跌幅是比較深，但歐美及亞股也全面下挫，當所有股市都在跌時，最後就回歸基本面，台股基本面仍好，而且目前成交量有新台幣4500億元以上，承接力道看起來也滿強的，投資人還是有一定信心，國安基金會會密切關注國內外股市及政經情勢變化，如果有必要不排除召開臨時委員會，討論因應對策。
記者顏真真/台北報導
2022-03-07 12:53:57
阮清華指出，目前股市下挫是全球性的，大家都清楚真正原因是俄烏戰爭的關係，再來就是美國聯準會（Fed）升息，供應鏈及油價攀升可能也有影響，但歐美股市也跌，尤其德法跌比台股深，亞股也全面下挫，日股及港股跌幅也比台股大，外資亦不斷賣超，台股壓力一定會有的。
不過，他覺得就基本面來看，當所有股市都在下跌時，最後就回歸基本面，基本面好就撐得住，今年台灣經濟成長率預估值從4.15%上修至4.42%，出口2月有可能連20紅，投資也不斷成長，上市櫃營收不斷創高，短期股市波動難免，投資人要保持信心及理性，國安基金會密切注國內外股市變化，也一定會注意國內外政經情勢發展，如果有必要不排除召開臨時委員會，討論因應對策。
阮清華也強調，雖然今天台股跌幅較深，但承接力道看起來也滿強的，目前成交量有4500億以上，表示投資人還是有一定信心，國安基會再密切觀察。