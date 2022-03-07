致力獸醫師臨床教育 高市獸醫師公會改選盼整合擴大服務
高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會6日舉行春季研討會暨春酒聯歡晚會，高雄市農業局長張清榮、動物保護處長葉坤松、立委林岱樺、許智傑等人皆出席。會中理事長馮宗宏宣布兩屆任期屆滿，今年5月15日高市獸醫師公會改選將競選下屆理事長，欲致力促成兩會合辦第八屆獸醫師年會，並整合高雄縣獸醫師公會變身社團法人高雄市獸醫師公會。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-07 13:05:48
馮宗宏指出，高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會從最初30位發起人，短短6年中增加到目前526位，承接第二屆全國性獸醫師年會及第三屆特殊寵物年會舉辦，為提升台灣動物醫學進步及臨床經驗分享，積極舉辦各種研習及培訓課程，6年來嘉惠獸醫師超過3千多人次。
馮宗宏致力獸醫師臨床教育，自接任高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長後，每年花費3百萬元租下高雄展覽館、高雄國際會議中心舉辦大型獸醫師研討教學活動，吸引一千多位全台獸醫師參加，辦理特殊寵物教育訓練，開辦全台5所大學獸醫學生獎學金，並贊助位於台東縣的社團法人台灣野生動物保育協會50萬元，舉辦第一屆亞洲特殊寵物年會。
馮宗宏於民國83年在高雄設立第一家「宏仁動物醫院」。為了使毛小孩有更好的醫療環境，民國93在三民區設立大型綜合動物後送醫院，目前共有23位獸醫師及60多位員工，醫院花費鉅資引進最先進的醫療設備，提供完善的醫療系統為寵物的健康把關，院內設備是醫學中心等級。
宏力動物醫院是高雄市唯一一家急診後送動物醫院，也是唯一一家二十四小時營業的動物醫院，規模是高雄市動物醫院動物醫院排名第二，並經常協助流浪動物治療，去年贊助流浪動物組織20萬元。