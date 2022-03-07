COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

致力獸醫師臨床教育　高市獸醫師公會改選盼整合擴大服務

▲高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會6日舉行春季研討會暨春酒聯歡晚會。（圖／記者陳美嘉攝）
▲高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會6日舉行春季研討會暨春酒聯歡晚會。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-03-07 13:05:48

高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會6日舉行春季研討會暨春酒聯歡晚會，高雄市農業局長張清榮、動物保護處長葉坤松、立委林岱樺、許智傑等人皆出席。會中理事長馮宗宏宣布兩屆任期屆滿，今年5月15日高市獸醫師公會改選將競選下屆理事長，欲致力促成兩會合辦第八屆獸醫師年會，並整合高雄縣獸醫師公會變身社團法人高雄市獸醫師公會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馮宗宏指出，高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會從最初30位發起人，短短6年中增加到目前526位，承接第二屆全國性獸醫師年會及第三屆特殊寵物年會舉辦，為提升台灣動物醫學進步及臨床經驗分享，積極舉辦各種研習及培訓課程，6年來嘉惠獸醫師超過3千多人次。

▲高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長馮宗宏宣布將競選高市獸醫師公會理事長。（圖／記者陳美嘉攝）
▲高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長馮宗宏宣布將競選高市獸醫師公會理事長。（圖／記者陳美嘉攝）
馮宗宏致力獸醫師臨床教育，自接任高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長後，每年花費3百萬元租下高雄展覽館、高雄國際會議中心舉辦大型獸醫師研討教學活動，吸引一千多位全台獸醫師參加，辦理特殊寵物教育訓練，開辦全台5所大學獸醫學生獎學金，並贊助位於台東縣的社團法人台灣野生動物保育協會50萬元，舉辦第一屆亞洲特殊寵物年會。

馮宗宏於民國83年在高雄設立第一家「宏仁動物醫院」。為了使毛小孩有更好的醫療環境，民國93在三民區設立大型綜合動物後送醫院，目前共有23位獸醫師及60多位員工，醫院花費鉅資引進最先進的醫療設備，提供完善的醫療系統為寵物的健康把關，院內設備是醫學中心等級。

宏力動物醫院是高雄市唯一一家急診後送動物醫院，也是唯一一家二十四小時營業的動物醫院，規模是高雄市動物醫院動物醫院排名第二，並經常協助流浪動物治療，去年贊助流浪動物組織20萬元。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀