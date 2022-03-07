歐陽靖淋雨推娃車被路人指責 揭「職業單親媽」無助時刻
38歲的藝人歐陽靖是資深演員譚艾珍的愛女，前年和一名日本攝影師RK完婚後，就迎來兒子「新醬」。升格為人母的歐陽靖時常透過臉書分享育兒點滴，她今（7）日透露早上推著娃娃車，要將兒子送往保母家的路上時，遇到突如其來的滂沱大雨，怎料卻被正義魔人指責，讓她心痛發文淚訴委屈。事實上，因疫情與老公分隔兩地的歐陽靖，也吐露獨自一人顧孩的辛酸。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-07 13:37:11
歐陽靖以「當媽媽後總有一億個想哭的時刻」發文，她透露4天前就開始罹患嚴重腸胃型感冒，吃什麼都想吐、喝了4天的流質食物所以全身虛弱，讓她不禁感嘆：「我想這是許多職業單親媽、無後援媽媽都有過的崩潰經驗。」
不過憂鬱的星期一不僅如此，歐陽靖一早要推娃娃車送新醬去保母家時遇上大雨，拿出遮雨罩後，新醬卻強烈抗拒、一直爆哭，只好妥協讓他露出2隻腳在外面：「我用跑的才不會讓他淋到太多雨，即使我累了，好幾天實在跑不太動。」沒想到此舉卻被路人指責：「小孩腳露出來了」、「妳怎麼沒有給寶寶蓋好」等，讓歐陽靖當場飆淚大喊：「我已經很努力了！」儘管全身淋雨濕透，扮演著努力奔跑著的媽媽，加上身體的疲累、各種情緒一湧而上，壓得人喘不過氣，歐陽靖仍無奈地說：「也得擦乾眼淚工作去。」
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