「護國神山」台積電代價高 柯文哲：吃掉產業大量用電
因為台電高雄興達電廠事故，全台灣日前發生全台大停電的情況。「缺電」與否的話題近日又浮上檯面討論，對此台北市長柯文哲今（7）日接受媒體專訪時，表示產業界都在說台積電已經吃掉整體產業界用電的5%，「若全部的廠區都蓋好，恐怕會吃掉10-15%」，柯文哲直言，如果台積電廠區很好設，「美國就設了，為什麼其他國家不設讓台灣設？」
記者丁上程／台北報導
2022-03-07 13:41:12
柯文哲接受yahoo tv《今天誰來沛》專訪時，被問到近日全台大停電問題，柯文哲直言電不是台北市長可以管的，但是東區門戶計畫在蓋，而且每個建築物都很大，「最近就遇到一個台北生技大樓，那個BOT案大樓就被限電了。」柯文哲直言，蓋到這麼大的大樓，結果說限電只能用多少瓦數「那這個就不用運作了。」
而話鋒一轉，柯文哲也提到「護國神山」台積電。「產業界都在講，台積電就吃掉所有產業界用電的5%，現在如果台積電全部蓋好，將會吃掉10-15%。」柯文哲說，表面上台積電是護國神山，但凡事都有代價，如果台積電廠區很好設，美國就設了，為什麼其他國家不設讓台灣設？「後來才發現，天啊要吃電吃那麼兇，護國神山是有代價的。」