台灣燈會完美落幕　史哲：台灣設計大展緊鑼密鼓籌備中

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史哲說，台灣設計大展已剩下不到8個月籌備期，包括文化局、經發局、青年局、研考會等相關局處，持續針對台灣設計展落實在不同領域間的各種可能性進行討論。
史哲表示，他爬梳過去文獻過程中，回顧日治時期台灣各城市陸續舉辦過城市型博覽會，自1916年台北辦理臺灣勸業共進會、1925始政三十年紀念展覽會，1926台中中部臺灣共進會。直到1935年由台灣總督府主導的始政四十周年博覽會集大成，以空前規模表現施政的績效及經濟的榮景，展覽歷時50天，參觀人次275萬（1940年台灣人口約587萬）。
史哲也認為，高雄在1931年因高雄州廳落成舉辦「高雄港勢展覽會」，展出地點在鼓山區哈瑪星及鹽埕區，透過展出、展現高雄城市近代樣貌及高雄的進步、繁榮及產業發展，在高雄港成為世界大港的路上，也帶動台灣的高雄邁向世界的高雄。
史哲指出，在「高雄港勢展覽會」後的90年過去，市府爭取到「台灣設計展」到高雄辦理，坐落海景第一排，屬於高雄遼闊的視野格局，熱情海派的城市特質，將再一次展現在全世界面前。
史哲強調，高雄已經開始準備，要向大家說高雄近二十年來的城市轉型故事，整合高雄在地產業，透過「設計」再造城市美學。並且由高雄出發，繼續航向世界，帶領大家看到世界設計趨勢，在疫情之下未來的疫後生活。
史哲回憶說，2000年，因為國慶煙火主辦而意外發現的駁二倉庫，在二十年後已經從最早的3棟發展成26棟，「駁二藝術特區」一直引領著高雄藝術創作和設計的發展，相隔10年，「台灣設計展」重返高雄，也將立基於港市合作計畫，以「蓬萊商港區」作為主展場域，並以輕軌及大港橋串聯棧庫群、駁二、高雄流行音樂中心、哈瑪星歷史街區等地，規劃出各展區及精彩活動。
史哲也認為，昔日的「經濟中島」轉換成「設計中島」，蓬萊商港區將是一個全新的文創新生地，將過去的「工業經濟力」改為「設計經濟力」，以創意出口，懷抱國際。我們將整合港灣優勢和城市的人文歷史底蘊，以設計打亮高雄這座海洋城市的城市品牌，讓世界看到高雄，持續發光。