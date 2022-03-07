台積電跌逾3% 台股終場大跌557點收17178點
俄烏戰爭持續延燒，不僅重創國際股市，也推升油價飆漲，美股4大指數上周五收黑，亞股也重挫，台股今（7）日亦開低走低，電子、金融及傳產股同步下殺，台股一度重挫600.94點，下探17135.68點，終場收17178.69點，大跌557.83點，摜破半年線，跌幅3.15%，成交量新台幣4567.83億元，其中航運股跌最重逾5%，半導體跌逾3%，台積電跌3.19%，收盤價來到576元，聯發科亦跌破千元大關，收972元。
記者顏真真/台北報導
2022-03-07 14:30:59
儘管美國公布就業數據利多，但在市場更加憂心俄羅斯對烏克蘭侵略加劇，美股4大指數上周五全數收黑，其中道瓊工業指數終場下跌179.86點，跌0.53%，收在33614.80點；標普500指數下跌34.62點，跌幅0.79%，收在4328.87點；以科技股為主的那斯達克指數下跌224.50點，跌了1.66%，收在13313.44點；費城半導體指數下跌80.839點，跌幅更達2.42%，收在3258.922點。
在美股收黑下，亞股也重挫，台股今日亦開低走低，一開盤就跌154.95點，加權股價指數以17581.57點開出，在電子股帶頭下殺，加上傳產及金融股也疲弱下，台股跌幅擴大，失守17200點，盤中一度重挫600.94點，下探17135.68點，終場收在17178.69點、仍跌了557.83點。
在類股表現部分，今日整體電子類股指數下挫3.49%，金融類股指數下挫2.74%，傳產股也普遍走跌，其中航運類股指數下跌超過5%，觀光類股指數下跌逾4%，僅鋼鐵類股在金屬價格走揚激勵下，類股指數逆勢上揚逾1%，也是表現最強的族群。
就個股來看，台積電終場跌3.19%， 股價收在576元，市值縮水4926億元，滑落至14.93兆元，聯電亦跌了3.37%，收在51.6元，聯發科及國巨跌幅更超過5%, 聯發科股價跌破1000元大關，收在972元，日月光也跌了4%以上，傳產航運股的長榮航跌幅也很重超過7%，華航、萬海跌逾6%，長榮跌超過5%。