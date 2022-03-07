網傳「打滿3劑」6月返台免隔離！指揮中心澄清：錯誤訊息
近日有社群軟體流傳「6月以後打滿三劑返台免隔離」，今（7）日中央流行疫情指揮中心嚴正澄清，此為錯誤訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 14:40:01
陳時中今日在記者會上指出，有關於「6月以後打滿3劑疫苗返台免隔離」這則謠言，是錯誤訊息，希望看到的民眾不要再轉傳，避免對防疫工作造成不利影響，也表示未來相關防疫措施都會由指揮中心正式宣佈，提醒大家不要誤信網路上的傳言。
指揮中心重申，邊境檢疫措施將視疫情滾動式修正，現行措施仍以日前指揮中心公布為主。民眾獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。 來源不明的訊息勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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