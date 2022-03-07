本土+2！找到旅遊團感染源 與新北設計師案基因定序一致
指揮中心公布今（7）日新增2例本土個案，皆在台南，都與旅遊團相關，指揮官陳時中說明，經過調查旅遊團染疫的源頭，與新北市設計師相關個案，有相同足跡，已經找到源頭。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 14:32:03｜2022-03-07 14:34:28
陳時中表示，新增1例是10多歲女性（案20995），是案20973和20974夫妻的同住10多歲孫女，匡列採檢確診，Ct值只有9.2，特別低；另外1例（案20996）為非同住家人，為案20912大哥的媳婦，由於案20912曾去家裡作客，進而感染。
陳時中說明，新北個案案20913在3月5日確診， 因為參加旅遊團匡列後，被查出染疫，不過新北市在清查相關疫調後發現，案20913與新北市設計師相關個案（案20248）有相同足跡，曾前往案20248家裡作客。
陳時中指出，因此所以從傳播順序來看，「應該是遊覽車旅遊團感染的起始點，是案20913可能性的最大」，染疫地方應該是在案20248的家裡，更重要是他們基因定序和新北市設計師相關個案一致。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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