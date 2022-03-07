太扯！棒棒堂男孩吐露想離婚　家人聚會竟要老婆先預約

從節目《模范棒棒堂》出道的鮪魚（吳俊諺），從偶像轉型成演員，也自己創立公司，卻因為過度工作，忽略了老婆的感受，讓另一半罹患產後憂鬱症，如今6、7年過去，夫妻育有兩個寶貝兒子，關係卻變得相敬如賓，他甚至吐露想離婚的念頭，有一次開車到中途突然飆淚，感嘆「婚姻跟我想得有點不太一樣」！





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▲鮪魚和老婆「小葵」認識不到一年就閃電結婚。（圖／翻攝鮪魚FB）

鮪魚在節目《單身行不行》上透露，和老婆認識不到一年閃婚，婚後虧欠老婆很多，她剛生下第一胎時，罹患嚴重產後憂鬱症，他沒有在身旁陪伴，開始奔波拍攝八點檔，在小孩成長過程中重要時刻幾乎都缺席，老婆一看他出門就掉淚，月子還沒做完，他飛往日本出差和女性工作，妻子也鬧情緒說要跟，才如願一同前往。





親友勸他多花點時間陪小孩，他卻堅持要擔起家庭重任，逼著自己拚命工作，從凌晨忙到半夜，老婆專心顧家，把小孩時間都排滿，瘋狂上補習、才藝班，夫妻間只剩互相問候，連彼此生日、重要日子都忘了，老婆也放任他這樣，「她沒有底線，一直讓我這樣下去，這樣無聲的抗議很可怕」。





▲鮪魚驚吐有離婚的念頭。（圖／翻攝《單身行不行》YouTube）

▲鮪魚表示會盡量找時間跟家人相聚。（圖／翻攝《單身行不行》YouTube）

為了維持家庭，他竟提議若要在重要日子全家團聚，請老婆提前一個半月預約，讓嘉賓「作家H」看不下去，認為家人聚會「預約制」太誇張，勸他不如少賺點錢，多點時間跟家人相聚，「有一天回頭去想，沒有跟家人的回憶，那這段婚姻算什麼」。





鮪魚也坦言覺得很氣餒，只能喝高粱解愁，他認為老婆認真照顧家庭，一切都做得很好，心想不要耽誤對方，不然離婚好了，主持人邱沁宜被這番言論嚇到，連忙勸他「你做那麼多不是為了家嗎？怎會有這種念頭」，鮪魚才改口說，會盡量週末不要工作，每個禮拜天一起吃晚餐，多留點時間給妻兒。



