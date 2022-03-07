「要上廁所」感到焦慮　糞便剛烈造成肛裂

53 歲陳先生到長安醫院大腸直腸外科門診時面露愁容，一直跟醫生抱怨肛門不舒服，有時候刺刺的、有時候會痛，偶爾會看到大便帶著鮮血，更慘的是最近痛到想到「要上廁所」都會感到焦慮，這樣症狀已反覆超過半年。經醫生診查，診斷罹患慢性肛裂，接受「內括約肛切開手術」後，恢復良好，終於不再坐立難安。

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大腸直腸外科王愷晟醫師說，肛裂顧名思義就是肛門裂開了，發生原因可以分成外部因素和內部因素。外部因素是指外在的力量把肛門撐破了，最常見的就是大便太硬，水喝太少丶吃太多辛辣的食物，讓糞便又剛硬又易刺激黏膜，因而在排便時造成肛門傷害，另外，過度清洗丶肛交丶腹瀉丶孕婦自然產丶灌腸等外力過大也都有可能造成肛裂。內部因素則是指肛門本身的情形，包括肛門括約肌張力太緊丶反覆肛裂形成疤痕組織、發炎性腸道疾病丶放射線電療等。

肛裂會如何？醫師王愷晟表示，依據裂開的程度不同所造成的症狀也會不一樣。如果是肛門淺層的黏膜裂開，可能只會有稍微的不適感，大號完衛生紙上會看到小的紅色血點；如果裂的深度到肌肉層 ( 肛門括約肌 ) ，就會有非常明確的疼痛，這種痛與痔瘡引起的腫脹痛不一樣，有人形容像刀子在割一樣，在這種情況下，上廁所就真的是如坐針氈了。

王愷晟指出，肛裂初期可以採用保守療法如吃軟便藥、塗抹藥膏等，八成以上的患者可以明顯改善，但若為慢性肛裂，手術治療是最有效的方式，「內括約肌切開手術」為常見的方法，在肌肉側邊設計一個小切口，可以有效降低肛門的壓力，同時不影響排便，且傷口小丶疼痛度低、不需住院，九成以上的患者都能換得良好的長期預後。

肛裂是一個常見但不難處裡的疾病，養成良好排便習慣、多吃蔬菜水果、每天喝 1500 ～ 2000cc 水、少吃辛辣刺激食物、上完大號後以柔軟紙巾擦乾淨或用水沖洗乾淨等，遵循以上習慣調整可以大大地降低肛裂發生的機會。